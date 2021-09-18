Кто может сменить Виторию на посту главного тренера «Спартака»

После фиаско с «Легией» отставка португальского специалиста кажется почти неизбежной. Похоже, сейчас Виторию может спасти лишь уверенная победа в дерби над ЦСКА. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» оценило вероятность ухода Руя Витории и рассказывает о кандидатах на пост нового главного тренера «Спартака».

В конце сезона-2021/22 «красно-белые» будут праздновать 100-летие клуба. Фанаты ждали, что в юбилейный год «Спартак» сделает всё, чтобы подкрепить знаменательную дату хорошим результатом: золотом чемпионата России и достойным выступлением в Лиге чемпионов. Однако после семи туров «Спартак» в РПЛ занимает лишь 9-е место, а в квалификации ЛЧ московский клуб без шансов вылетел от «Бенфики» и перебрался в менее статусную Лигу Европы. Витория попал в сложную ситуацию – сильных игроков ему не купили, а в клубе была нездоровая атмосфера. Игра «Спартака» не вселяет оптимизма, тогда как результат необходим здесь и сейчас. Похоже, «красно-белым» нужен другой специалист для выполнения поставленных целей. Кто может сменить Виторию?

Доменико Тедеско

Главный претендент на должность наставника «Спартака» – Тедеско, который всего несколько месяцев назад уехал из Москвы. Основной причиной отъезда Доменико назвал семейные обстоятельства, но это была лишь одна из версий. Удивило то, что Доменико отказался от Лиги чемпионов и хорошей зарплаты. У Доменико сохранились прекрасные отношения с Федуном и Заремой, которая до сих пор настаивает на том, чтобы вернуть Тедеско.

Среди других версий называется конфликт с бывшим спортивным директором Дмитрием Поповым. В клубе была нездоровая обстановка, в которой Тедеско было некомфортно работать. Сейчас, когда Попов покинул должность, немец может вернуться. А вот версия о том, что Тедеско покинул «Спартак» с целью возглавить команду Бундеслиги отпала, ведь он продолжает оставаться без работы.

Паулу Фонсека

По окончании прошлого сезона «Рома» уволила Фонсеку и взяла на его место Жозе Моуриньо. Фонсека был успешен на родине в «Браге», с которой дошёл до четвертьфинала Лиги Европы. Неплохо Паулу зарекомендовал себя и в «Шахтёре», с которым выиграл три золота чемпионата Украины и выходил в плей-офф ЛЧ. С «Ромой» Фонсека дошёл до полуфинала Лиги Европы, но из-за регулярных провалов в Серии А в матчах против прямых конкурентов «волки» сняли его с должности.

Ранее Фонсеку сватали в ЦСКА и «Зенит». Мог он оказаться в «Спартаке» ещё несколько месяцев назад, но стороны не договорились об условиях контракта. Наверняка сейчас Федун готов заплатить португальцу больше, чем по окончании прошлого сезона.

Станислав Черчесов

В шорт-листе «красно-белых» оказался и бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Это ещё один специалист, который ранее работал со «Спартаком». В 2006 году Черчесов пришёл на должность спортивного директора, а на следующий год был назначен главным тренером. В том сезоне «красно-белые» уступили золото чемпионата России «Зениту». На следующий год «Спартак» опозорился в дерби с ЦСКА (1:5) и принципиальном матче в ЛЧ с киевским «Динамо» (1:4), из-за чего Черчесова отправили в отставку. С того момента прошло много времени, а Черчесов успел поработать в нескольких клубах и пять лет возглавлял сборную России.

Станислав Саламович – тот специалист, которому под силу навести порядок в клубе. С Черчесовым «Спартак» точно прибавил бы в дисциплине. Несмотря на то, что Зарема не желает видеть Черчесова в роли главного тренера, этот вариант нельзя отбрасывать.

Владислав АВРАМЕНКО