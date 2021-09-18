Смородская: «Демба Ба - очередная глупость и авантюра «Локомотива»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», отреагировала на информацию о возможном приходе в стан «железнодорожников» Дембы Ба. Экс-форварда сборной Сенегала и лондонского «Челси» сватают на пост спортивного директора клуба.

«Это не пойдет на пользу «Локомотиву». Демба Ба не знает российский футбол! Очередная глупость и авантюра!», - передает слова Смородской «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что пригласить Ба в «Локомотив» хочет Ральф Рангник, который занимает одну из руководящих должностей в российском клубе.