Казанский рассказал, почему ушёл с «Матч ТВ»

На днях известный российский комментатор Денис Казанский объявил, что покидает телеканал «Матч ТВ».

В интервью для ютуб-канала «Фабрика Футболка» Казанский поделился причинами принятого им решения. По словам комментатора, его видение развития сервиса отличалось от мнения руководства. Он сообщил, что не поддерживал новый вектор политики «Матч ТВ». «Я вел программу «Все на матч», и с каждым выпуском она становилась менее спортивной. Мне было обидно, что тот самый эфир с Бузовой стал самым ярким во время Евро-2020», - заявил ведущий.

Впрочем, Казанский подчеркнул, что это лично его точка зрения и он ни в коем случае не имеет претензий к «Матч ТВ».