Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 136 Комментарии
Премьер-лига

​Демба Ба считает, что Рангник может изменить футбол в России

17 Сентября 2021 • 23:20 Комментировать

Известный в прошлом футболист Демба Ба, который поиграл за ряд английских клубов, в частности за «Челси», высказался о Ральфе Рангнике. Немецкий специалист не так давно возглавил спортивный отдел в московском «Локомотиве».

«Верю в то, что Ральф способен изменить футбол везде, куда бы он ни пришёл. И речь о видении футбола не только клубом, где он работает, но и целой страной», - высказался Ба в интервью для «Спорт-Экспресса».

Демба Ба отметил, что идеи Ральфа Рангника объединяют правильную экономику и привлекательный футбол.

На текущий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ральф Рангник Демба Ба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.09  14:00 Уфа ... Химки 2.55 3.1 3
18.09  16:30 Крылья Советов ... Ростов 2.8 3.15 2.8
18.09  19:00 Ахмат ... Краснодар 3.25 3.55 2.22
Все матчи
Новости
17 Сентября
23:20 · Россия. Премьер-лига
​Демба Ба считает, что Рангник может изменить футбол в России
20:55 · Россия. ФНЛ
​«Можешь дома сидеть»: капитан «Балтики» пообщался с фанатами в стиле Широкова
20:48 · Россия. Премьер-лига
​Агент Гурцкая: «Лозунг «Федун, продай «Спартак» - глупость» 1
20:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Монтиэля отрицает переговоры со «Спартаком» летом 2021 года эксклюзив
19:36 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не ведет переговоры с Черчесовым
18:51 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Крайтор: «С Руем работать комфортно. Он хороший человек и тренер»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Ларссон - о конфликте с Виторией: «У нас с тренером никогда не было проблем»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Ярошик: «В России деградировал футбол» 3
17:15 · Россия. Премьер-лига
Тренер академии «Торино»: «Российские игроки сидят в зоне комфорта и боятся настоящего футбола»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Мирзов сможет сыграть с «Уфой»
16:21 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА – «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России – 20 сентября 2021
16:14 · Россия. Премьер-лига
Губерниев - о Черчесове в «Спартаке»: «Даже знаю, какие деньги он просил» 4
16:11 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 20 сентября 2021
16:00 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» - «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России – 20 сентября 2021
15:07 · Россия. ФНЛ
В РФС объявили об изменениях в структуре управления Футбольной национальной лигой
Все новости
Рекомендуем