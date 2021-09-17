​Демба Ба считает, что Рангник может изменить футбол в России

Известный в прошлом футболист Демба Ба, который поиграл за ряд английских клубов, в частности за «Челси», высказался о Ральфе Рангнике. Немецкий специалист не так давно возглавил спортивный отдел в московском «Локомотиве».

«Верю в то, что Ральф способен изменить футбол везде, куда бы он ни пришёл. И речь о видении футбола не только клубом, где он работает, но и целой страной», - высказался Ба в интервью для «Спорт-Экспресса».

Демба Ба отметил, что идеи Ральфа Рангника объединяют правильную экономику и привлекательный футбол.

На текущий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России.