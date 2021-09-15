Руй Витория показал самый низкий процент побед в стартовых 10 матчах в качестве наставника «Спартака» за последние 45 лет

Сегодня московский «Спартак» продолжил свою неудачную серию выступлений в текущем сезоне – россияне на своем поле на последней минуте отдали победу польской «Легии» в матче группового этапа Лиги Европы.

Оказалось, что Руй Витория, возглавивший команду летом, показал худший старт на посту наставника «красно-белых» за последние 45 лет. Поединок с «Легией» стал десятым для португальца в качестве главного тренера «Спартака» - он одержал лишь три победы, шесть раз проиграл и одну игру свел к ничьей. Как следствие, Витория набрал лишь 33,33% очков из всех возможных.

Подобная статистика была опубликована в «Твиттере» Alexey Z. Spectre. Хуже Витории в столичном клубе стартовали лишь Пётр Исаков, Анатолий Крутиков и Сергей Сальников, но все они работали в «Спартаке» еще более 45 лет назад.