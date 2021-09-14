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Премьер-лига

​Дюков высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ

14 Сентября 2021 • 22:11 Комментировать

Глава РФС Александр Дюков после вторничного заседания попечительского совета уделил время представителям СМИ. Среди прочего, Дюков высказался по поводу лимита на легионеров в Премьер-лиге России.

Дюков обратил внимание на то, что ограничения на иностранных игроков есть во всех чемпионатах, в том числе в топовых, где установлены качественные критерии.

«Наше предложение заключается в том, что отказаться полностью от регулирования нельзя. Мы предложили изменить подход к регулированию. Новый подход поможет повысить конкурентоспособность наших клубов и игроков», - сказал Дюков.

Глава РФС отметил, что вопрос лимита будет обсуждаться с Министерством спорта.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Дюков лимит на легионеров
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