​Дюков высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ

Глава РФС Александр Дюков после вторничного заседания попечительского совета уделил время представителям СМИ. Среди прочего, Дюков высказался по поводу лимита на легионеров в Премьер-лиге России.

Дюков обратил внимание на то, что ограничения на иностранных игроков есть во всех чемпионатах, в том числе в топовых, где установлены качественные критерии.

«Наше предложение заключается в том, что отказаться полностью от регулирования нельзя. Мы предложили изменить подход к регулированию. Новый подход поможет повысить конкурентоспособность наших клубов и игроков», - сказал Дюков.

Глава РФС отметил, что вопрос лимита будет обсуждаться с Министерством спорта.