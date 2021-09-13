В «Спартаке» назревает очередная отставка

Руководитель селекционного отдела московского «Спартака» Александр Аверьянов покидает столичный коллектив, об этом стало известно журналистам «Спорт-экспресса».

Источник подчеркивает, что решение об отставке функционера принято непосредственно руководством «красно-белых».

Напомним, что ранее клуб уже попрощался с некоторыми сотрудниками. Пост спортивного директора со скандалом покинул Дмитрий Попов, а Антон Фетисов освободил должность главы департамента по коммуникациям и развитию.

По итогам семи туров «красно-белые» набрали десять баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.