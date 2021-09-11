Макаров хотел бы поиграть в Бундеслиге

Хавбек московского «Динамо» Денис Макаров в интервью каналу «Коммент.Шоу» на Youtube поведал о своем намерении поиграть в Европе.

«Хотелось бы в Европу. Куда больше всего? Больше всего в немецкий чемпионат. И в испанский. Ну, испанский - так, больше - в немецкий», - рассказал полузащитник «бело-голубых».

Напомним, что минувшим летом полузащитник перебрался из казанского «Рубина» в «Динамо». За его трансфер столичный клуб заплатил 7,5 миллиона евро. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2026 года.

В нынешнем сезоне РПЛ Макаров принял участие в пяти встречах.