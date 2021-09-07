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Премьер-лига

«Зенит» предлагал 30 млн евро за игрока «Бенфики»

07 Сентября 2021 • 09:50 Комментировать

Хавбек лиссабонской «Бенфики» Рафа Силва являлся целью петербургского «Зенита» в летнее трансферное окно.

Согласно информации TVI24, руководство «сине-бело-голубых» было готово выделить на сделку порядка 30 миллионов евро, однако эта сумма не впечатлила португальскую сторону. «Орлы» ответили отказом и переговоры были завершены.

Силва защищает цвета лиссабонского коллектива с 2016 года, перейдя из «Браги» за 16 миллионов евро. В футболке «Бенфики» он сыграл 188 поединков, забил 49 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.

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Зенит Рафа Силва Трансферы футбола - лето 2021
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