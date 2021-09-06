«Локомотив» сделал заявление по ситуации с Камано

Пресс-служба московского «Локомотива» сделала заявление по ситуации со своим нападающим Франсуа Камано. «Железнодорожники» прилагают все усилия, чтобы игрок смог вылететь из Гвинеи в Россию.

В сообщении клуба говорится, что предприняты все возможные действия для возвращения футболиста. В настоящий момент Камано находится в своем доме и ведет постоянную связь с представителями «Локомотива».

Франсуа перебрался в московский коллектив летом 2020 года. Стороны заключили четырехлетнее соглашение.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги форвард провел шесть поединков, не отметившись результативными действиями.