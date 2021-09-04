​Дуглас Сантос высказался после продления контракта с «Зенитом»

В пятницу «Зенит» объявил о продлении контракта с Дугласом Сантосом. Теперь бразильского защитника с питерским клубом связывает трудовой договор, рассчитанный до конца сезона 2025/2026.

«Очень доволен продлением моего контракта. Я чувствую себя здесь как дома! Давайте вместе добиваться новых достижений», - написал Сантос на своей страничке в «Инстаграме».

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года после перехода из «Гамбурга». За питерский клуб бразилец провёл во всех соревнованиях 79 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 14 результативных передач на партнёров.

Дуглас Сантос является двукратным чемпионом России.