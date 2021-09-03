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Премьер-лига

​Бабаев подтвердил, что «Зенит» предлагал за Влашича 35 млн евро

03 Сентября 2021 • 22:42 Комментировать

На днях отец Николы Влашича рассказывал о том, что ЦСКА в прошлом году получал предложение по футболисту от «Зенита», но отказался продать хорвата за 35 миллионов евро.

Роман Бабаев, который является генеральным директором ЦСКА, в интервью «Спорт-Экспрессу» подтвердил эту информацию.

«Существовал и такой вариант, да. Но по понятным причинам мы его не приняли», - высказался Бабаев.

Напомним, что под занавес летнего трансферного окна в топовых европейских лигах Никола Влашич перебрался из ЦСКА в лондонский «Вест Хэм». По данным СМИ, сумма сделки составила 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Роман Бабаев Никола Влашич
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