Полузащитник Константин Марадишвили официально стал игроком «Локомотива». 21-летний футболист перебрался в стан «железнодорожников» из ЦСКА и поставил подпись под трудовым соглашением сроком на пять лет.
Ранее телеграм-канал «ЭкСпорт» сообщал, что сумма сделки может достичь 7 миллионов евро. При этом ЦСКА якобы будет иметь право приоритетного выкупа Константина Марадишвили обратно.
Константин Марадишвили является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» полузащитник провёл 49 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативных паса на партнёров.
«Локомотив» после шести туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
p.s. Вроде можно порадоваться, в какой-то степени (прим.авт. - если Миранчук всё ж перейдёт), а с другой - ведь потеряли двух универсалов!
Честно, я расстроен, что от Нас ушли эти двое ( Никакой Миранчук их двоих не стоит!