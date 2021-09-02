Полузащитник Константин Марадишвили официально стал игроком «Локомотива». 21-летний футболист перебрался в стан «железнодорожников» из ЦСКА и поставил подпись под трудовым соглашением сроком на пять лет.

Ранее телеграм-канал «ЭкСпорт» сообщал, что сумма сделки может достичь 7 миллионов евро. При этом ЦСКА якобы будет иметь право приоритетного выкупа Константина Марадишвили обратно.

Константин Марадишвили является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» полузащитник провёл 49 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативных паса на партнёров.

«Локомотив» после шести туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.