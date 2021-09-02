​«Локомотив» анонсировал переход Марадишвили

«Локомотив» анонсировал переход в свои ряды Константина Марадишвили, являющегося воспитанником ЦСКА.

Пресс-служба «железнодорожников» опубликовала в телеграм-канале картинку с хэштегом «лучше поездом». Картинка подписана следующим текстом: «Планировал этой осенью в Европу, но не получается? Поездом - получится!».

Напомним, что «Локомотив» выступит на групповой стадии Лиги Европы, а ЦСКА в этом сезоне впервые за 20 лет не представляет Россию на еврокубковой арене. В прошлом чемпионате России «армейцы» заняли только шестое итоговое место.

21-летний Константин Марадишвили выступает на позиции центрального полузащитника, но может сыграть и справа в обороне.