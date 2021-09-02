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Премьер-лига

Защитник датского «Орхуса» Андерссон отказался от переезда в Россию

02 Сентября 2021 • 15:53 Комментировать

Защитник «Орхуса» Микаэль Андерссон мог продолжить карьеру в РПЛ, однако отказался от переезда в страну. Об этом сообщил его агент Валид Фаур. 

Он заявил, что к защитником многие европейские клубы, в том числе и российские. Агент добавил, что из России с ним связывались два клуба, один из которых московский. Фаур отметил, что клуб из Москвы проявлял серьезный интерес к его подопечному, но сам футболист отказался от перехода, так как мечтает играть в топ-чемпионате, пишет Sport24.

Напомним, что 23-летний игрок сборной Ирландии этим летом сменил датский «Мидтьюлланд» на «Орхус». В составе новой команды он сыграл пять матчей, результативными действиями не отличался.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Орхус Микаэль Андерссон
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