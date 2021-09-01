В июне этого года истек срок действия контракта нападающего Луки Джорджевича с московским «Локомотивом». По состоянию на первое сентября футболист до сих пор не смог найти себе новый клуб.

Однако, агент игрока Игор Глушевич поделился информацией касательно будущего своего клиента. Согласно слов Глушевича, 27-летний форвард интересен двум представителям российской Премьер-лиги, которые занимают места во второй половине турнирной таблицы, об этом он рассказал в интервью «РБ Спорт».

Также агент черногорца отметил, что решение будет принято в ближайшие дни. Напомним, что ранее Джорджевич защищал цвета питерского «Зенита» и тульского «Арсенала».