​РПЛ озвучила позицию клубов по лимиту на легионеров

Пресс-служба Премьер-лиги России проинформировала общественность об итогах общего собрания, которое проходило в последний день лета. Если говорить о лимите на легионеров, то клубы выступили за его смягчение. При этом каких-либо решений принято не было. РПЛ анонсировала создание рабочей группы, которая займётся разработкой предложений по этому вопросу и сроками их вступления в силу.

Что до вопроса о доморощенных футболистах, то собрание клубов РПЛ одобрило предложение РФС. Оно заключается в переходе со следующего сезона на формат «6 воспитанников ассоциации + 2 воспитанника клуба», в также в последующем переходе на формат «4+4».