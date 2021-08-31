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Премьер-лига

​РПЛ озвучила позицию клубов по лимиту на легионеров

31 Августа 2021 • 22:20 Комментировать

Пресс-служба Премьер-лиги России проинформировала общественность об итогах общего собрания, которое проходило в последний день лета. Если говорить о лимите на легионеров, то клубы выступили за его смягчение. При этом каких-либо решений принято не было. РПЛ анонсировала создание рабочей группы, которая займётся разработкой предложений по этому вопросу и сроками их вступления в силу.

Что до вопроса о доморощенных футболистах, то собрание клубов РПЛ одобрило предложение РФС. Оно заключается в переходе со следующего сезона на формат «6 воспитанников ассоциации + 2 воспитанника клуба», в также в последующем переходе на формат «4+4».

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Евро-Футбол.Ру,
лимит на легионеров РПЛ
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