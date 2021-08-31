РПЛ назвала номинантов на награду лучшему тренеру месяца

Пресс-служба российской Премьер-лиги назвала претендентов на награду лучшему тренеру по итогам июля/августа.

В число номинантов включены пять специалистов. За награду поборются: Сергей Семак («Зенит»), Марко Николич («Локомотив»), Владимир Федотов («Сочи»), Сандро Шварц («Динамо») и Александр Кержаков («Нижний Новгород»).

Лучший наставник будет определен по итогам опроса болельщиков, экспертов Премьер-лиги и аналитиков телеканала «Матч Премьер».

После шести туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, «Динамо» идет на второй строчке, а тройку лидеров замыкает «Сочи».