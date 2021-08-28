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Премьер-лига

Клуб Серии А нацелился на полузащитника «Спартака»

28 Августа 2021 • 11:46 Комментировать

Чешский полузащитник Алекс Крал может покинуть московский «Спартак» в текущее трансферное окно, об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

Как стало известно источнику, футболистом заинтересовались в Италии. Подписать Крала хочет «Сассуоло». «Чёрно-зелёные» планируют арендовать игрока на один сезон с правом выкупа за восемь миллионов евро.

Алекс выступает за «красно-белых» с 2019 года. Контракт чеха с московским клубом рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги полузащитник провел пять поединков и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Алекс Крал Трансферы футбола - лето 2021
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