В главных слухах недели вы узнаете о том, какой новый топ-трансфер готовит «ПСЖ», кто может стать новым главным тренером «Спартака», и как сильно Никола Влашич хочет уйти из ЦСКА. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«ПСЖ» готовит топ-трансфер

«ПСЖ» очень активно проводит трансферное лето. Клуб уже подписал Джанлуиджи Доннарумму, Серхио Рамоса, Джорджиньо Вейналдума и Лионеля Месси, вызвав множество разговоров по поводу правил финансового фэйр-плей. В последние дни трансферной кампании «ПСЖ» может совершить ещё один топ-трансфер. Ожидается, что парижане примут предложение «Реала» по Килиану Мбаппе и вложат эти деньги в покупку Эрлинга Холанна, выступающего за «Боруссию». Дортмундцы неоднократно подчёркивали, что этим летом Холанн не продаётся, однако «ПСЖ» настроен решительно, видя в норвежце замену для Мбаппе.

«Спартак» ищет нового тренера

Стартовый отрезок сезона разочаровывает фанатов «Спартака». Скандалы продолжают сопровождать клуб, накладывая отпечаток на команду. По слухам, атмосфера в коллективе далека от рабочей. Футболисты якобы недовольны Руем Виторией и его методами тренировок. Появлялась информация, что некоторые игроки буквально «сливают» тренера.

Между тем, слухи говорят о действиях «Спартака» в направлении возможной смены главного тренера. Так, генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков контактировал с агентом Паулу Фонсеки. Как известно, этого специалиста «красно-белые» тоже рассматривали пару месяцев назад, однако в итоге всё же сделали ставку на Виторию. Фонсека в настоящий момент находится без клуба, поэтому он открыт для предложений.

Роналду возвращается в Манчестер

Криштиану Роналду уходит из «Ювентуса». Об этом можно говорить наверняка, ведь информацию журналистам подтвердил главный тренер команды Массимилиано Аллегри. В последние дни слухи активно связывали Роналду с «Манчестер Сити». СМИ писали о том, что агент Жорже Мендеш убедил игрока пойти на такой шаг, хотя у Роналду были сомнения из-за выступлений за «Манчестер Юнайтед», где он сделал себе имя.

Более свежие данные говорят о том, что «Манчестер Сити» вышел из переговоров, а вот «Манчестер Юнайтед» в них вступил. Поговаривают, что в эти минуты представители Роналду обсуждают с «красными дьяволами» двухлетний контракт. Якобы с Криштиану связался даже сэр Алекс Фергюсон, который напутствовал звёздного игрока на возвращение на «Олд Траффорд».

Влашич не хочет играть за ЦСКА

Никола Влашич и его представители уверены, что футболисту пора сделать следующий шаг, отправившись в более статусный чемпионат. По слухам, окружение хорватского футболиста принялось оказывать давление на ЦСКА на фоне желания Влашича сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна. Вся эта ситуация не может не влиять на игрока – Никола даже не попал в основной состав «армейцев» на матч против «Зенита» в четверг.

Если раньше слухи активно связывали Николу Влашича с «Миланом», то теперь на горизонте появился новый клуб – английский «Вест Хэм». Лондонцы якобы готовы удовлетворить запрос ЦСКА в размере 30 миллионов евро.