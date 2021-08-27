Форвард «Селтика» может продолжить карьеру в «Рубине»

Казанский «Рубин» направил шотландскому «Селтику» предложение по французскому нападающему Одсонну Эдуару. Об этом сообщил журналист Кейв Солкехолл.
По данным журналиста, казанцы готовы выложить за игрока 18 миллионов евро, однако просят «Селтик» разделить сумму на три части. В «Рубине» хотят выплатить деньги по схеме «10+4+4» миллиона евро. Также футболист интересен клубу из его родной страны – «Бордо».
Одсонн Эдуар выступает за «Селтик» с 2017 года. Всего за клуб в рамках шотландского Премьершипа он провел 115 поединков, 66 раз поразив ворота оппонентов. Его контракт рассчитан до лета следующего года.
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