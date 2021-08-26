Дмитрий Черышев назвал залог успеха российских клубов в еврокубках

Отец футболиста сборной России Дениса Черышева высказался на тему не самых успешных результатов клубов РПЛ в еврокубках.

По мнению Дмитрия Черышева, немаловажное значение имеет фактор подготовки к сезону: «Очень многие клубы обновились. «Спартак» поменял тренера. У «Локомотива» тоже уходили и приходили игроки».

Экс-футболист хихонского «Спортинга» считает, что российским клубам будет проще добиваться успеха в Европе, когда вырастет уровень конкуренции в национальном первенстве.

«Чем больше у нас будет серьезных матчей, чем выше будет уровень футбола, тем проще нам будет играть против европейских клубов», - сообщил Черышев-старший в интервью «Спорт-Экспресс».

Как известно, «Зенит» будет единственным клубом от России в Лиге чемпионов.