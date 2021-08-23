​Официально: РФС предложил убрать лимит на легионеров

Информация о предложении РФС отказаться от лимита на легионеров нашла официальное подтверждение. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал Александр Дюков, который возглавляет РФС.

В настоящий момент в Премьер-лиге России работает заявочный лимит. Каждый клуб может включить не более 8 иностранных игроков в заявку на сезон. При этом ограничений по поводу одновременного пребывания легионеров на футбольном поле нет.

Ранее в СМИ сообщалось, что в отношении легионеров РФС всё же предлагает установить определённые ограничения, но они будут касаться качественного критерия, чтобы не допустить массового приезда в Россию футболистов низкой квалификации.