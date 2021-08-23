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Россия. Премьер-лига

​Официально: РФС предложил убрать лимит на легионеров

23 Августа 2021 • 12:27 Комментировать (2)
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Информация о предложении РФС отказаться от лимита на легионеров нашла официальное подтверждение. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал Александр Дюков, который возглавляет РФС.

В настоящий момент в Премьер-лиге России работает заявочный лимит. Каждый клуб может включить не более 8 иностранных игроков в заявку на сезон. При этом ограничений по поводу одновременного пребывания легионеров на футбольном поле нет.

Ранее в СМИ сообщалось, что в отношении легионеров РФС всё же предлагает установить определённые ограничения, но они будут касаться качественного критерия, чтобы не допустить массового приезда в Россию футболистов низкой квалификации.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков лимит на легионеров
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Комментарии (2)
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Don sangre
23 Августа 2021 в 12:46
Неужели дождались?
Spirit
23 Августа 2021 в 13:23
предложили только пока, сейчас появится 100 "Но"!
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