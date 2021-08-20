Стал известен список кандидатов на позицию центрального защитника в «Спартаке»

Стало известно, каких футболистов рассматривают в московском «Спартаке» в качестве кандидатов на усиление оборонительной линии. Клуб находится в поиске центральных защитников.

По данным Sqenf Foot, турецкого источника, в шорт-листе «красно-белых» числятся хорват Домагой Вида («Бешикташ»), конголезец Кристиан Луиндама и бразилец Маркан (оба – «Галатасарай»), конголезец Марель Тиссеран и уругваец Маурисио Лемос (оба – «Фенербахче»), а также Виктор Хьюго и Каан Айхан («Трабзонспор» и «Сассуоло» соотвественно).

Ранее стало известно, что француз Самуэль Жиго может уйти из «Спартака» по семейным обстоятельствам.