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Россия. Премьер-лига

​Бека-Бека прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»

20 Августа 2021 • 19:17 Комментировать
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Полузащитник Алексис Бека-Бека всё ближе к подписанию контракта с «Локомотивом». 20-летний футболист уже прилетел в Москву. Соответствующую фотографию опубликовал в своём телеграм-канале Кирилл Брейдо, который в своё время работал в «Локомотиве».

Алексис Бека-Бека пока является игроком французского «Кана». Он способен играть не только как опорный полузащитник, но и как центральный защитник. За «Кан» Бека-Бека провёл 33 матча и забил один гол.

Добавим, что Алексис Бека-Бека выступал за юношеские сборные Франции. Также он играл за олимпийскую сборную своей страны на Играх в Токио в прошлом месяце.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Алексиса Бека-Бека в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Кан Трансферы футбола - лето 2021 Алексис Бека-Бека
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