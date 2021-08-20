​Бека-Бека прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»

Полузащитник Алексис Бека-Бека всё ближе к подписанию контракта с «Локомотивом». 20-летний футболист уже прилетел в Москву. Соответствующую фотографию опубликовал в своём телеграм-канале Кирилл Брейдо, который в своё время работал в «Локомотиве».

Алексис Бека-Бека пока является игроком французского «Кана». Он способен играть не только как опорный полузащитник, но и как центральный защитник. За «Кан» Бека-Бека провёл 33 матча и забил один гол.

Добавим, что Алексис Бека-Бека выступал за юношеские сборные Франции. Также он играл за олимпийскую сборную своей страны на Играх в Токио в прошлом месяце.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Алексиса Бека-Бека в 800 тысяч евро.