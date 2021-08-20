Полузащитник «Краснодара» продолжит карьеру в Польше

Полузащитник Илья Жигулёв покидает «Краснодар» и переезжает в польский чемпионат. Игрок подпишет контракт с «Заглембе». Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

Пресс-служба «быков» поблагодарила футболиста за сотрудничество и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.

Стоит отметить, что Жигулёв - воспитанник академии краснодарского клуба. За команды разных возрастных категорий Илья сыграл 164 поединка, записав на свой счет 12 голов.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги 25-летний хавбек выступал на правах аренды за «Ротор». Жигулёв принял участие в 26 матчах и получил восемь желтых карточек.