Тренер «Динамо» высказался о возможном трансфере Евгеньева в ЦСКА

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц выступил перед журналистами. В ходе общения немецкий специалист ответил на вопрос о будущем в команде защитника Романа Евгеньева. Ходили слухи, что в подписании 22-летнего игрока заинтересован ЦСКА.

Шварц заявил, что не задумывался о продаже защитника, пишет Sport24. Тренер назвал Евгеньева важным звеном команды, несмотря на то, что Роман практически не играл на старте нового сезона Премьер-лиги. Наставник пообещал предоставить игроку шанс проявить себя.

Трудовое соглашение Евгеньева с «бело-голубыми» рассчитано до окончания текущего сезона. Трансферная стоимость Романа оценивается в четыре миллиона евро.