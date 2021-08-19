«Спартак» нацелился на защитника сборной Колумбии

Колумбийский защитник Даниэль Муньос, выступающий в чемпионате Бельгии за «Генк», попал в сферу интересов одного из топ-клубов российской Премьер-лиги. Об этом сообщает ESPN.

Согласно сведениям источника, подписать 25-летнего исполнителя хочет московский «Спартак». «Красно-белые» переключились на Муньоса после неудачной попытки трансфера защитника «Гремио» Вандерсона. Российский клуб предложил за бразильца 12 миллионов евро, но получил отказ.

Колумбиец выступает в составе «Генка» с лета прошлого года. В футболке бельгийской команды Даниэль сыграл 49 поединков, забил два мяча и отдал семь голевых передач. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.