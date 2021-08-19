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Россия. Премьер-лига

«Спартак» нацелился на защитника сборной Колумбии

19 Августа 2021 • 11:50 Комментировать
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Колумбийский защитник Даниэль Муньос, выступающий в чемпионате Бельгии за «Генк», попал в сферу интересов одного из топ-клубов российской Премьер-лиги. Об этом сообщает ESPN.

Согласно сведениям источника, подписать 25-летнего исполнителя хочет московский «Спартак». «Красно-белые» переключились на Муньоса после неудачной попытки трансфера защитника «Гремио» Вандерсона. Российский клуб предложил за бразильца 12 миллионов евро, но получил отказ.

Колумбиец выступает в составе «Генка» с лета прошлого года. В футболке бельгийской команды Даниэль сыграл 49 поединков, забил два мяча и отдал семь голевых передач. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Трансферы футбола - лето 2021 Даниэль Муньос
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