Transfermarkt продолжает радовать футбольных фанатов не только подробностями трансферов по всему миру, но и любопытной инфографикой. На этот раз на страничке портала в «Инстаграме» появилась статистика мировых лиг по затратам в летнее трансферное окно с тегом «прямо сейчас».

На первом месте находится Премьер-лига Англии. Представители этой лиги потратили на трансферы уже более одного миллиарда евро. Клубы располагающейся на второй строчке Серии А потратили гораздо меньше – 446,6 миллиона евро.

Премьер-лига России идёт сразу за пятёркой самых статусных лиг Европы. Клубы РПЛ потратили на усиление своих составов более 90 миллионов евро.