Московские «Локомотив» и ЦСКА могут совершить обмен футболистами. Из стана «железнодорожников» в стан «армейцев» может перебраться Антон Миранчук, а в обратном направлении – Константин Марадишвили. В настоящий момент стороны прорабатывают разные варианты, никаких договорённостей нет, утверждает телеграм-канал «Ложа прессы».

25-летний Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива», а 21-летний Константин Марадишвили – воспитанником ЦСКА. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, футболисты оцениваются соответственно в 12 и 2,5 миллиона евро.