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Россия. Премьер-лига

Антон Миранчук может оказаться в ЦСКА слухи

18 Августа 2021 • 16:14 Комментировать
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Московские «Локомотив» и ЦСКА могут совершить обмен футболистами. Из стана «железнодорожников» в стан «армейцев» может перебраться Антон Миранчук, а в обратном направлении – Константин Марадишвили. В настоящий момент стороны прорабатывают разные варианты, никаких договорённостей нет, утверждает телеграм-канал «Ложа прессы».

25-летний Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива», а 21-летний Константин Марадишвили – воспитанником ЦСКА. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, футболисты оцениваются соответственно в 12 и 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Антон Миранчук Константин Марадишвили Трансферы футбола - лето 2021
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