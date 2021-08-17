Мамаев прописался на ПМЖ по адресу кафе в Ростове-на-Дону

Телеграм-канал Mash узнал место прописки полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Игрок зарегистрирован по адресу дом 6В по улице Конной Армии в Ростове-на-Дону.

Источник отмечает, что по такому же адресу расположено кафе «Махаон». Павел мог пойти на этот шаг, чтобы перенести судебное заседание с бывшей женой Аланой Мамаевой в местный суд. Экс-супруги сейчас судятся за совместно нажитое имущество и детей.

Напомним, что стороны развелись в апреле текущего года. Алана обвинила Павла в измене, которая якобы имела место быть во время нахождения игрока в Испании.

Павел выступает за «жёлто-синих» с сентября 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего года.