«Спартак» усилится немецким защитником, поигравшим за тульский «Арсенал»

Немецкий защитник Роберт Бауэр, поигравший в российском чемпионате за тульский «Арсенал», может продолжить карьеру в московском топ-клубе. Об этом посредством телеграм-канала сообщил Владимир Жарков.

По данным журналиста, 26-летний футболист в скором времени получит паспорт Казахстана и подпишет трудовое соглашение со «Спартаком». Наличие казахстанского паспорта позволит Роберту не считаться легионером в РПЛ.

За тульских «оружейников» Бауэр выступал на протяжении двух сезонов. Защитник принял участие в 43 поединках, записав на свой счет три результативных удара и две голевые передачи.

В Германии Бауэр поиграл за «Вердер», «Нюрнберг» и «Ингольштадт».