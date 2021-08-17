Баринов отреагировал на интерес «Зенита»

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос журналистов о своем будущем в стане «железнодорожников». Ранее появилась информация о возможном трансфере игрока в петербургский «Зенит».

«Зенит»? Ничего не буду отвечать. Я остаюсь в «Локомотиве», - отметил футболист в интервью «Спорт-экспрессу». Также Баринов заявил, что «Локомотив» - единственный клуб, за который он будет играть в России.

24-летний хавбек защищает цвета москвичей с 2015 года. Его контракт рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне чемпионата России Дмитрий провел три поединка, не отметившись голевыми действиями.