«Сельта» ведет переговоры об аренде Понсе у «Спартака»

Нападающий «Спартака» Эсекиель Понсе может продолжить карьеру в чемпионате Испании, передаёт La Voz de Galicia. Сообщается, что интерес к игроку проявляет «Сельта».

Испанский клуб хочет взять аргентинца в аренду на ближайший сезон. Сам Понсе согласен продолжить карьеру в Испании, а переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Напомним, что Понсе стал игроком «Спартака» в 2019 году, перейдя из «Ромы» за три миллиона евро. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с московским клубом действует до 2024 года.