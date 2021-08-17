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Россия. Премьер-лига

«Сельта» ведет переговоры об аренде Понсе у «Спартака»

17 Августа 2021 • 09:28 Комментировать
Осасуна
...
Сельта
2.55 3.30 2.80
23.08 23:00
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Нападающий «Спартака» Эсекиель Понсе может продолжить карьеру в чемпионате Испании, передаёт La Voz de Galicia. Сообщается, что интерес к игроку проявляет «Сельта».

Испанский клуб хочет взять аргентинца в аренду на ближайший сезон. Сам Понсе согласен продолжить карьеру в Испании, а переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Напомним, что Понсе стал игроком «Спартака» в 2019 году, перейдя из «Ромы» за три миллиона евро. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с московским клубом действует до 2024 года. 

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