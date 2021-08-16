​Агент де Вильены сделал заявление о скандале вокруг футболиста «Краснодара»

Тонни де Вильена не принимал участия в воскресном матче против «Арсенала». Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко объяснил это дисциплинарными причинами. Ходили слухи, что де Вильена поругался с партнёром по команде. Агент игрока Бруно Карвальо Сантос выступил с заявлением на этот счёт.

«Я отрицаю любой конфликт между нашим клиентом Тонни де Вильеной и его партнёром по команде. Информацию об исключении нашего клиента из команды по этой причине является полностью ложной.

Тонни уважает всех игроков «Краснодара» и огорчён фейковыми новостями. Мы не позволим, что доброе имя и профессионализм наших клиентов подвергались влиянию фейковых новостей. Каждый член клуба знает настоящую причину, по которой де Вильена сейчас дома, а не в команде. Мы стремимся как можно скорее разрешить эту ситуацию внутри компании, а не публично», - говорится в заявлении.