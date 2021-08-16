Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 208 Комментарии
Россия. Премьер-лига

​Агент де Вильены сделал заявление о скандале вокруг футболиста «Краснодара»

16 Августа 2021 • 19:29 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Тонни де Вильена не принимал участия в воскресном матче против «Арсенала». Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко объяснил это дисциплинарными причинами. Ходили слухи, что де Вильена поругался с партнёром по команде. Агент игрока Бруно Карвальо Сантос выступил с заявлением на этот счёт.

«Я отрицаю любой конфликт между нашим клиентом Тонни де Вильеной и его партнёром по команде. Информацию об исключении нашего клиента из команды по этой причине является полностью ложной.

Тонни уважает всех игроков «Краснодара» и огорчён фейковыми новостями. Мы не позволим, что доброе имя и профессионализм наших клиентов подвергались влиянию фейковых новостей. Каждый член клуба знает настоящую причину, по которой де Вильена сейчас дома, а не в команде. Мы стремимся как можно скорее разрешить эту ситуацию внутри компании, а не публично», - говорится в заявлении.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Тонни де Вильена
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Идет 45 минута Сочи 1:0 Химки
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Августа
19:36 · Россия. Премьер-лига
​Названа причина отсутствия Помазуна в матче со «Спартаком»
19:29 · Россия. Премьер-лига
​Агент де Вильены сделал заявление о скандале вокруг футболиста «Краснодара»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «Просто скажу, что «Сочи» не повезло с «Партизаном»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Мы уже переключились с еврокубков»
18:30 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
13:35 · Россия. Премьер-лига
Кабелла: «Уверен, что Кордоба забьет много голов за «Краснодар»
13:06 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали, играл ли Смолов с травмой против «Зенита»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Зенита» Шкртел продолжит карьеру в Словакии официально
11:46 · Россия. Премьер-лига
Клуб АПЛ заинтересовался защитником «Локомотива»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Сочи» должен побеждать «Химки» 1
10:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Фукса подтвердил переговоры с «Сельтой»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Локомотив» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство» 1
10:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» возобновил интерес к полузащитнику «Рейнджерс» 1
09:50 · Россия. Премьер-лига
Клуб Ла Лиги интересуется защитником ЦСКА
09:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Сочи» - «Химки»
Все новости
Рекомендуем
 