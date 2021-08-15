​Газизов высказался о возможной отмене лимита на легионеров

Шамиль Газизов, занимающий должность генерального директора «Уфы», высказался по поводу возможного отмена в России лимита на легионеров.

Согласно проекту реформ, лимит на легионеров предлагается отменить полностью. При этом с целью недопущения перехода в РПЛ большого количества легионеров слабого уровня предлагается установить некоторые ограничения для игроков с иностранным паспортом.

«Моя позиция по лимиту не изменилась: надо дать время этому формату, нельзя же каждый год прыгать с одного на другое», - поделился своим мнением Газизов для sport24.

В настоящий момент в РПЛ действует заявочный лимит по схеме «17+8». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми игроков с иностранным паспортом.