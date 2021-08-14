Раскрыта сумма трансфера Клаудиньо в «Зенит»

Российским СМИ стала известна сумма, которую руководство петербургского «Зенита» заплатило за трансфер бразильского полузащитника Клаудиньо.

Согласно данным «Спорт-экспресса», «Брагантино» получил за 24-летнего футболиста 12 миллионов евро.

О переходе Клаудиньо в стан чемпиона России было объявлено в пятницу, 13 августа. Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2026 года.

Стоит отметить, что новичок «Зенита» выступал за сборную Бразилии на Олимпиаде в Токио. Вместе с национальной командой Клаудиньо выиграл золотые медали.