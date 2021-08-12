Четыре игрока «Рубина», из-за которых команда Слуцкого проиграла и вылетела из еврокубков

Где же прошла та линия деградации, которая отделила российские клубы от футбольной Европы? Ну совсем ничего не получается. «Спартак» на уровне «Бенфики» смотрится дворовой командой без шансов даже на гол. Мы посмотрели и признали - без шансов, такое бывает. Соперник просто сильнее, классннее, богаче, статуснее. Хорошо, принимается. Но потом приезжает «Ракув», который стоит дешевле, чем один Хвича Кварацхелия, и доказывает, что порядок бьёт класс. Вот как это объяснить? Российский клубы в еврокубках просто неконкурентоспособны. И вообще не играет роли сила соперника. Проблема именно в наших клубах.

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Ещё примечательнее тот момент, что пока достойнее всех играет в Европе «Сочи», который собрали за год, потом превратили в фарм «Зенита», потом опять перетряхнули. А вылет «Рубина» от «Ракува» прям ударил по шаблонам. Даже по шаблонам вылета из еврокубков. Леонид Слуцкий - тренер, заточенный на Европу. Команда в Казани очень качественная подобралась, соперник - просто клуб из Польши, по нему даже после победного матча сказать больше нечего. А вот по игрокам «Рубина» остались вопросы.

Четыре худших игрока матча «Рубин» - «Ракув»:

Хвича Кварацхелия

Открывает список, конечно же, Хвича, которого новость о каждом новом топ-клубе, им интересующемся, делает на пункт слабее. Кварацхелия наглухо забыл, что значить играть в команде. Берёт мяч и бежит. Бежит на трёх соперников, бежит с фланга на фланг, бежит через центр. И ни одного момента не создаёт. Футболисты «Ракува» без блеска встречали Хвичу, зато действовали надёжно. Один на опорной ноге вист, второй страхует - и мяч отобран. Сколько атак Хвича сегодня запорол, даже сложно сказать. И это у «Ракува» ещё нет игроков уровня Николая Рассказова. Может «Ювентусу» (или кого там ещё называют) всё-таки обождать с покупкой?

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Илья Самошников

Удивительным образом провалил матч и Самошников. Дело даже не в удалении. Ещё в первом и втором таймах Цебуля на правом краю атаки чувствовал себя уверенно, создал два момента. Но они фатальными не оказались. А вот излишняя бойкость Ильи, конечно, удивила. Да, первую карточку судья сам придумал, но зачем бросаться в дикий подкат, когда у тебя уже есть «горчичник»? Удаление Самошникова как раз и подарило «Ракуву» решающий импульс.

Филип Уремович

Последняя минута матча стала бенефисом Уремовича и катастрофой Хакшабановича. Удивительно, но до этого футболисты играли ровно наоборот. Сеад создавал моменты, отлично разгонял атаки, вырезал классные кроссы со стандарта, а Филип проигрывал эпизоды не самым резвым полякам. Дважды упустил Иви Лопеса, бившего из центра штрафной площади, попадался на дриблинг испанца. Не накрыл Гутковского в голевом эпизоде. Да и пенальти (единственный плюс Филипа), давайте признаем, липовый. Уремович дорисовал касание, к тому же пробить успел за секунд пять до него. Судья нам «помогал», но и тут «Рубин» умудрился облажаться.

Михаил Костюков

Это уже для острастки. Все лидеры «Рубина» поспособствовали победt «Ракува», чего уж ждать от Костюкова, вдруг оказавшегося в нападении. Тут лавры «антигероя» Михаил должен разделить с Леонидом Слуцким, рискнувшим так заменить Деспотовича. Видимо, Иван Игнатьев совсем не тянет. Костюков не удивил и не порадовал. Много и хаотично перемещался, упустил два момента в штрафной площади, когда должен был играть на добивании, но навыков нападающего не хватило. Неожиданный ход Леонида Викторовича себя не оправдал, но главные виновники поражения, конечно же, перечислены выше.