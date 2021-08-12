Хавбек Остон Урунов возвращается в «Уфу». Согласно данным sport24, в пятницу, 13 августа, футболист пройдёт медицинское обследование перед летним переходом. Речь идёт об аренде на наступивший сезон.

Напомним, что после трансфера годичной давности Урунов не смог проявить себя в «Спартаке». Вторую часть сезона 2020/2021 полузащитник провёл в «Уфе», после чего клубы не смогли договориться о полноценной сделке. Об этом рассказывал Шамиль Газизов, занимающий в уфимском клубе должность генерального директора.

Добавим, что 20-летний Остон Урунов оценивается порталом transfermarkt в 1,2 миллиона евро.