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Россия. Премьер-лига

​РПЛ объявила о переносе игр шестого тура официально

11 Августа 2021 • 17:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.08 17:30
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Пресс-служба Премьер-лиги России объявила о том, что матчи шестого игрового дня чемпионата будут перенесены. Матчи пройдут в период с 25 по 28 августа. Решение было принято большинством голосов клубов.

Напомним, что изначально шестой тур РПЛ должен был пройти 28 и 29 августа. При этом уже в первый день осени сборной России предстоит сыграть против Хорватии в отборе на чемпионат мира. Новоиспечённый наставник российской сборной Валерий Карпин просил клубы пойти навстречу команде и согласиться на перенос тура.

Стоит отметить, что в случае прохода «Рубина» и «Сочи» в Лиге конференций их матчи соответственно против «Краснодара» и «Спартака» будут перенесены на 1 декабря.

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РПЛ
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