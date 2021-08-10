Палкин может стать спортивным директором «Спартака»

После ухода Дмитрия Попова с должности спортивного директора «Спартака», клуб стал искать новых кандидатов. Одним из претендентов на работу в клубе является Сергей Палкин, ныне пребывающий на посту генерального директора в донецком «Шахтёре». Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, Леонид Федун, владелец московского клуба, очень ценит прогресс «горняков» при Палкине. Однако его приход в «Спартак» имеет довольно малую вероятность, так как Палкин является ключевым в системе «Шахтёра».

Несколькими днями ранее стало известно об уходе Дмитрия Попова с поста спортивного директора «Спартака», после чего специалист на просторах «Телеграма» стал ссориться с супругой Леонида Федуна - Заремой Салиховой.