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Россия. Премьер-лига

Украинский журналист Цыганык: «Белорусская власть требовала депортировать Шкурина из России»

10 Августа 2021 • 00:55 Комментировать
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Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире Football Hub объяснил, каким образом нападающий ЦСКА Илья Шкурин перебрался в киевское «Динамо».

По его словам, «армейский» клуб рассчитывал на белорусского форварда. Все изменилось, когда футболист публично выступил против нынешнего президента Александра Лукашенко и отказался представлять сборную страны, пока тот не уйдет в отставку. Цыганык добавил, что белорусское правительство после этого добивалось депортации Шкурина на родину. Самым верным решением для 21-летнего нападающего оказалась аренда в киевское «Динамо».

Илья Шкурин стал игроком ЦСКА в январе 2020 года. В составе «армейцев» он сыграл девять матчей в Российской Премьер-лиге и забил три мяча. В стане киевских динамовцев он проведет весь следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Киев Илья Шкурин
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