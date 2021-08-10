Украинский журналист Цыганык: «Белорусская власть требовала депортировать Шкурина из России»

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире Football Hub объяснил, каким образом нападающий ЦСКА Илья Шкурин перебрался в киевское «Динамо».

По его словам, «армейский» клуб рассчитывал на белорусского форварда. Все изменилось, когда футболист публично выступил против нынешнего президента Александра Лукашенко и отказался представлять сборную страны, пока тот не уйдет в отставку. Цыганык добавил, что белорусское правительство после этого добивалось депортации Шкурина на родину. Самым верным решением для 21-летнего нападающего оказалась аренда в киевское «Динамо».

Илья Шкурин стал игроком ЦСКА в январе 2020 года. В составе «армейцев» он сыграл девять матчей в Российской Премьер-лиге и забил три мяча. В стане киевских динамовцев он проведет весь следующий сезон.