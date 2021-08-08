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Россия. Премьер-лига

Сабитов: «Банда «Динамо» созрела для больших свершений» эксклюзив

08 Августа 2021 • 23:10 Комментировать
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Экс-защитник московского «Динамо», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от победы «бело-голубых» над ЦСКА в московском дерби третьего тура РПЛ со счётом 2:1.

- «Динамо» на сегодняшний день абсолютно конкурентоспособная команда в российском чемпионате. Раньше молодым игрокам «бело-голубых» не хватало стабильности, а сейчас, с привлечением Лаксальта и Бальбуэна, там появился сплав молодости и опыта. Примечательно, что динамовцы выбираются из тяжёлых ситуаций по ходу матчей, – так было в Уфе и так было против ЦСКА. Мы видим, что у команды есть характер, она играет с большим огоньком, на поле нет равнодушных.

Макаров – отличное приобретение, у него классная левая нога, он здорово понимает игру. Лаксальт – хладнокровный и надёжный защитник. Тот же Шиманьски ярко проявляет себя в каждом матче. Теперь он ещё отрабатывает в обороне и отбирает мячи у соперников. Банда в хорошем смысле слова подобралась в «Динамо» ещё в прошлом сезоне, но теперь она уже созрела для больших свершений. Это абсолютно тренерская команда: футболистам нравится играть под руководством Шварца, и они прогрессируют.

У ЦСКА тоже нормальная команда, но «армейцев» подкашивает короткая скамейка. К примеру, им не хватает такого защитника, как Лаксальт, и дыру на левом фланге обороны приходится затыкать Обляковым. Получил травму Заболотный – и некому выйти в атаку, чтобы сыграть так же напористо, как и он. Однако в оптимальном составе ЦСКА умеет хорошо атаковать, и тогда он становится грозным соперником для всех команд Премьер-лиги. Алексей Березуцкий старается делать правильные выводы. В матче с «Локомотивом» «армейцы» полностью переиграли «Локомотив» в концовке, только не ушли от поражения, и против «Динамо» ЦСКА заиграл таким образом с первых минут. Другое дело, что потом уже всё пошло не по сценарию «красно-синих».

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Динамо Москва Чемпионат России Равиль Сабитов РПЛ
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