​Салихова объяснила переписку, в которой она анализировала тренеров по знаку зодиака

В воскресенье утром теперь уже бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов опубликовал новую порцию скриншотов переписки с Заремой Салиховой. В этой переписке супруга Леонида Федуна оценивала тренеров по знаку зодиака, а также по наличию буквы «Р» в фамилии.

Салихова в своём телеграм-канале написала, что это был просто юмор. «Я же просто троллила Вас, видя весь неприкрытый сексизм ко мне», - обратилась Салихова к Попову.

После объяснений Зарема Салихова атаковала Дмитрия Попова, который в своё уже работал в «Спартаке» директором по спортивной части.

«А по гороскопу Вы просто крыса. Карпина сдал в своё время, Эмери не поддержал, а сейчас сбежал от своего же тренера при счёте 0:0. Дезертир по жизни», - написала супруга владельца «Спартака».

Напомним, что Дмитрий Попов рассказал журналисту Игорю Рабинеру о своём уходе из «Спартака» по ходу матча против «Бенфики».