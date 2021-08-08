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Россия. Премьер-лига

​Карпин: «Игра «Спартака» настораживает»

08 Августа 2021 • 00:26 Комментировать
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После матча между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» (1:2) главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с некоторыми игроками московской команды. После этого специалист уделил время журналистам.

«Встретился почти со всеми, кто был на Евро. Что я говорил? Ребят, я не буду этого рассказывать. Это наши внутренние разговоры.

Игра «Спартака»? Она меня настораживает. Настораживает в контексте сборной, в контексте кандидатов в сборную», - рассказал Карпин представителям СМИ.

Ближайший матч сборная России проведёт против Хорватии в первый день сентября.  

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Спартак Москва Валерий Карпин Сборная России
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