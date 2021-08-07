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Россия. Премьер-лига

​Карпин ответил на вопрос о Соболеве

07 Августа 2021 • 19:41 Комментировать (1)
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В субботу вечером «Спартак» проведёт матч третьего тура Премьер-лиги России против «Нижнего Новгорода». На игру приехал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Около входа на «Открытие Банк Арену» журналист Сергей Егоров задал вопрос Карпину по поводу форварда Александра Соболева.

- Говорят, что вы уже сделали выбор в сборной в пользу Соболева? – спросил журналист.

- Не знаю, кто там что говорит, - ответил наставник главной команды страны.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» можно будет на страницах портала LiveResult в подробной текстовой трансляции. Не пропустите!

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Сборная России Александр Соболев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Pasha-kuraev@gmail.com
07 Августа 2021 в 20:00
Понятно что между Дзюбой и Соболевым, выбор за последним по всем параметрам.
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окончен Зенит 3:2 Краснодар 1.52 4.65 6.5
окончен Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов
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08.08  17:30 Химки ... Ростов
08.08  20:00 Динамо Москва ... ЦСКА Москва 2.65 3.1 2.85
08.08  20:00 Рубин ... Ахмат 2.1 3.3 3.7
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