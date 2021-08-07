​Карпин ответил на вопрос о Соболеве

В субботу вечером «Спартак» проведёт матч третьего тура Премьер-лиги России против «Нижнего Новгорода». На игру приехал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Около входа на «Открытие Банк Арену» журналист Сергей Егоров задал вопрос Карпину по поводу форварда Александра Соболева.

- Говорят, что вы уже сделали выбор в сборной в пользу Соболева? – спросил журналист.

- Не знаю, кто там что говорит, - ответил наставник главной команды страны.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» можно будет на страницах портала LiveResult в подробной текстовой трансляции. Не пропустите!