На официальном сайте Премьер-лиги России в разделе заявок можно увидеть, что «Спартак» внёс в заявочный лист полузащитника Остона Урунова.

Напомним, что после перехода из «Уфы» Остон Урунов толком не смог проявить себя в «Спартаке». В июле генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков говорил, что в первой команде на Урунова не рассчитывают.

Вторую часть прошлого сезона Остон Урунов провёл в «Уфе». «Горожане» хотели выкупить контракт полузащитника, но клубы не смогли достигнуть договорённости в процессе переговоров. Об этом рассказывал Шамиль Газизов.