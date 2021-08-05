Григорян – о назначении Сёмина: «Не ожидаю от Юрия Павловича каких-то изысков в тактике»

Известный российский тренер Александр Григорян высказался по поводу назначения Юрия Сёмина на пост главного тренера «Ростова».

Григорян отметил, что Сёмин сумеет дать «Ростову» стабильность и результат, так как он является опытнейшим тренером. У специалиста также нет сомнений, что команда будет показывать качественный футбол.

Он добавил, что не стоит ждать «каких-то изысков в тактике», но Григорян предположил, что Сёмину по силам вывести «Ростов» в первую семёрку, пишет «ВсёПроСпорт».

Напомним, что Юрий Сёмин сменил Валерия Карпина на посту главного тренера ростовского клуба. Последним местом его работы был «Локомотив», который он тренировал с 2016 по 2020 год и вместе с ним становился чемпионом России.