«Зенит» близок к подписанию вратаря из Беларуси. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 23-летний страж ворот брестского «Руха» Павел Павлюченко уже приехал на просмотр в питерский клуб.

В текущем чемпионате Беларуси, где соревнования проводятся по системе «весна-осень» Павел Павлюченко провёл за «Рух» 18 матчей, в которых 12 раз доставал мяч из сетки собственных владений.

Если обратиться к данным авторитетного портала transfermarkt, то можно увидеть, что Павел Павлюченко оценивается в 350 тысяч евро.

Стоит добавить, что Павел Павлюченко провёл 4 матча за национальную сборную Беларуси.