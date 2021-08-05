Сезон только начался, а в «Спартаке» уже жарко. На фоне разногласий с Леонидом Федуном и критики его супруги из клуба уходит Дмитрий Попов, который трудился на должности спортивного директора «красно-белых». Согласно данным РБК, Федун пригрозил футболистам «Спартака» санкциями в виде штрафов, если они позволят себе давать публичные комментарии по поводу ухода Попова.

Стоит сказать, что в среду «Спартак» неудачно выступил в матче квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики». На своём поле московская команда проиграла лиссабонским «орлам» со счётом 0:2. «Красно-белые» постараются исправиться в ответном поединке через неделю. Если отыграться не удастся, то команда Руя Витории отправится в Лигу Европы.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 7 августа против «Нижнего Новгорода».