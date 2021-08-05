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Россия. Премьер-лига

​Федун пригрозил футболистам «Спартака» санкциями

05 Августа 2021 • 14:29 Комментировать (3)
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Сезон только начался, а в «Спартаке» уже жарко. На фоне разногласий с Леонидом Федуном и критики его супруги из клуба уходит Дмитрий Попов, который трудился на должности спортивного директора «красно-белых». Согласно данным РБК, Федун пригрозил футболистам «Спартака» санкциями в виде штрафов, если они позволят себе давать публичные комментарии по поводу ухода Попова.

Стоит сказать, что в среду «Спартак» неудачно выступил в матче квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики». На своём поле московская команда проиграла лиссабонским «орлам» со счётом 0:2. «Красно-белые» постараются исправиться в ответном поединке через неделю. Если отыграться не удастся, то команда Руя Витории отправится в Лигу Европы.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 7 августа против «Нижнего Новгорода».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Дмитрий Попов
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Lazarevs08
05 Августа 2021 в 16:08
Все пройдет...и это тоже. Когда нибудь, надеюсь, при моей жизни, будем вспоминать , как страшный сон эпоху федунов.
Bathet30
05 Августа 2021 в 15:53
Лучше бы он своей супруге пригрозил санкциями, а то больше ее слышно чем игроков.
Don sangre
05 Августа 2021 в 15:58
Супруге нельзя! Она может и огреть чем то тяжелым ())
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